Папа Римский отверг отмену безбрачия для священников

Папа Римский Франциск окончательно исключил любой шанс изменения римско-католического правила, требующего безбрачия священников. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Лично я считаю, что безбрачие - это дар церкви. Я не согласен с теми, кто говорит, что необязательное безбрачие должно быть разрешено", - заявил папа Франциск.

Сторонники необязательного безбрачия говорят, что возможность вступления в брак привлечет больше мужчин к священным орденам. Противники наоборот убеждены, что безбрачие позволяет священнику целиком посвятить себя церкви. Отмечается, что священническое безбрачие не было широко распространено до 12-го века. Это неформальная доктрина католической церкви, поэтому может быть изменена.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook