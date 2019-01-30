Огненное шоу на свадьбе едва не обернулось трагедией - ВИДЕО

В Индии из-за огненного шоу свадьба едва не закончилась трагедией. Самый смелый из гостей вызывается стать на несколько минут факиром. Набирает в рот керосин, а затем поджигает горючее. Под бурные овации зрителей фокусник проделывает трюк снова. Однако на этот раз сноровка его подводит.

Пламя мгновенно охватывает лицо. Мужчина мотает головой из стороны в сторону. Очевидцы бросаются на помощь и пытаются потушить огонь руками. Однако, все попытки тщетны. Наконец, кто-то приносит воду. Пострадавшего удалось спасти, но он попал в больницу с серьезными ожогами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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