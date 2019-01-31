Число погибших при крушении двух лодок в Джибути возросло до 52

Число погибших при крушении двух лодок у берегов Джибути возросло до 52 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Международная организация по миграции (IOM).

Ранее сообщалось о 43 погибших.

"К вечеру среды команда IOM узнала о том, что были обнаружены тела 52 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тела троих мужчин и двух женщин были найдены во вторник, тела еще 47 человек были обнаружены в среду. Кроме того, согласно данным IOM, спасатели обнаружили 15 человек, выживших после крушения.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около региона Обок на севере страны. Отмечается, что о произошедшем полиции сообщили местные жители. Всего на борту лодок находилось 130 человек.

По словам очевидцев, лодки перевернулись через полчаса после отплытия.

