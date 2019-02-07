В Британии на пляже нашли морское существо возрастом 185 миллионов лет - ВИДЕО

В британском городе Уитби студент обнаружил в камне на пляже редкого ископаемого моллюска.

22-летний житель британского города Уитби Аарон Смит обнаружил на местном пляже похожий на пушечное ядро камень. Молодой человек вскрыл его и нашел внутри древнего моллюска, который появился на свет еще в юрском периоде, сообщает Daily Mail.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Смит вскрывает найденный им артефакт. Внутри находится представитель вымершего класса голоногих моллюсков, чей возраст достигает 185 миллионов лет. "Ядро", которое вскрыл британец, состоит из плотного известняка. В них чаще всего живут аммониты, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Аарон Смит искренне удивился, что на британском побережье можно найти столь уникальные ископаемые.

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