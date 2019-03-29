В федеральный суд Чигако был подан иск в отношении компании Boeing после авиакатастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Reuters.

Как отмечается, вероятно, это первый иск, зарегистрированный после трагедии. Он был подан семьей Джексона Мусони, гражданина Руанды.

Boeing обвиняют в том, автоматизированная система управления полетом была разработана с ошибками, уточняет агентство.

Подчеркивается, что в компании не стали комментировать иск, переадресовав все запросы по расследованию к следственным органам.