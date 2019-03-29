Эксперты после расшифровки бортовых самописцев установили причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, стало известно изданию The Wall Street Journal.

Данные черных ящиков показали, что самолет упал из-за сбоя в системе MCAS, которая выравнивает его положение в воздухе. В исправном состоянии она направляет нос воздушного судна слегка вниз. Это необходимо, так как во время полета эта модель "Боинга" немного его задирает, что может привести к падению.

Решение о выравнивании система принимает, ориентируясь на показания датчиков об угле атаки. По мнению экспертов, в разбившемся самолете MCAS по ошибке определила, что угол увеличился, и направила "Боинг" к земле раньше, чем пилоты смогли это исправить.

Официальная информация будет опубликована в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что "Боинг" выпустил обновленную версию программы MCAS.

Крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы - граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.