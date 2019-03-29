В Лондоне прошла встреча владельцев суперкаров. Мероприятие обещало стать торжеством роскоши и скорости, но обернулось провалом и стыдом для одного из участников.

Продавец роскошных итальянских суперкаров в Великобритании HR Owen организовал встречу для своих в лондонском районе Актон, сообщает Daily Mail. Один из участников мероприятия, владелец роскошного Lamborghini Huracan Performante, решил покрасоваться перед толпой зевак и продемонстрировать своё мастерство, объезжая припаркованные на обочине узкой улицы автомобили, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Huracan Performante разгоняется от 0 до 100 километров в час за 2,9 секунды и достигает скорости 200 километров в час за 8,9 секунды.

Однако когда водитель решил как следует разогнаться, чтобы показать рёв мощного двигателя, что-то пошло не так: суперкар занесло, он врезался сначала в дерево, потом в кирпичный забор.

К счастью, в этой аварии никто не пострадал - кроме разве что гордости владельца роскошного автомобиля. Очевидцы говорят, что видели, как водитель заплакал. Его роскошный суперкар уезжал с мероприятия на эвакуаторе.

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