Сотни обращений в полицию и массовая паника - жители Норвегии приняли эксперименты NASA за атаку пришельцев, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На фоне полярного сияния в небе стали внезапно появляться и исчезать странные яркие синие и зеленые пятна, похожие на огромных медуз.

Впечатляющее световое шоу длилось около получаса и не на шутку испугало норвежцев.

Только когда телефоны экстренных служб начали разрываться от звонков, в аэрокосмическом агентстве решили успокоить жителей.

Как сообщили в NASA, это были всего лишь ракеты со специальным составом, который должен позволить изучить природу полярного сияния, и никакого вторжения на самом деле нет.

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