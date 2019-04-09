Эксперимент NASA приняли за атаку инопланетян - ВИДЕО
Сотни обращений в полицию и массовая паника - жители Норвегии приняли эксперименты NASA за атаку пришельцев, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
На фоне полярного сияния в небе стали внезапно появляться и исчезать странные яркие синие и зеленые пятна, похожие на огромных медуз.
Впечатляющее световое шоу длилось около получаса и не на шутку испугало норвежцев.
Только когда телефоны экстренных служб начали разрываться от звонков, в аэрокосмическом агентстве решили успокоить жителей.
Как сообщили в NASA, это были всего лишь ракеты со специальным составом, который должен позволить изучить природу полярного сияния, и никакого вторжения на самом деле нет.
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