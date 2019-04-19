Мусоровоз сбил нескольких прохожих после столкновения с легковым автомобилем в Токио, 10 человек пострадали, двое из них без сознания. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщила газета "Майнити".

ДТП произошло в одном из центральных районов Токио. В результате столкновения мусоровоз перевернулся и сбил нескольких прохожих. Сообщается о 10 пострадавших, среди них 20-летняя женщина с грудным ребенком, они находятся без сознания.

Полиция ведет расследование.