В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям.Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство новостей SPA.
Сообщается, что один из танкеров направлялся в порт города Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью. В результате диверсии никто не пострадал, но конструкциям судов был нанесен значительный ущерб.
Сообщается, что министр энергетики королевства Халид Аль-Фалих осудил атаку. По его словам, диверсии направлены на подрыв свободы морского судоходства и безопасности поставок нефти.
С аналогичными заявлениями выступили монархии Персидского залива, Иордания, Египет и Иран.
Накануне власти ОАЭ сообщили, что четыре торговых судна подверглись "актам вредительства" в районе порта Фуджейра.
В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил, что утром в воскресенье в порту Фуджейра прогремели несколько мощных взрывов в результате пожара, охватившего как минимум семь нефтяных танкеров. Власти эмирата позднее опровергли эти сообщения.
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