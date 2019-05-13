В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям.Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство новостей SPA.

Сообщается, что один из танкеров направлялся в порт города Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью. В результате диверсии никто не пострадал, но конструкциям судов был нанесен значительный ущерб.

Сообщается, что министр энергетики королевства Халид Аль-Фалих осудил атаку. По его словам, диверсии направлены на подрыв свободы морского судоходства и безопасности поставок нефти.

С аналогичными заявлениями выступили монархии Персидского залива, Иордания, Египет и Иран.

Накануне власти ОАЭ сообщили, что четыре торговых судна подверглись "актам вредительства" в районе порта Фуджейра.

В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники сообщил, что утром в воскресенье в порту Фуджейра прогремели несколько мощных взрывов в результате пожара, охватившего как минимум семь нефтяных танкеров. Власти эмирата позднее опровергли эти сообщения.