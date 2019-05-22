Режим чрезвычайного положения, введенный в Шри-Ланке после терактов 21 апреля, продлен еще на месяц. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает новостной портал Ada Derana.

По его данным, президент страны Майтрипала Сирисена выпустил соответствующий декрет. Как отмечает портал, согласно этому документу, чрезвычайное положение будет действовать в течение месяца с 22 мая в целях соблюдения общественной безопасности и порядка, а также для обеспечения поставок товаров и услуг первой необходимости.

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремели восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

На следующий день власти страны ввели режим чрезвычайного положения.