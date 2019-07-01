https://news.day.az/world/1134011.html Зариф подтвердил, что запасы низкообогащенного урана в ИРИ превысили 300 кг
Зариф подтвердил, что запасы низкообогащенного урана в ИРИ превысили 300 кг
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил, что запасы низкообогащенного урана в стране превысили 300 килограммов, предусмотренных ядерной сделкой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Иран, согласно планам и как ранее объявил, преодолел отметку в 300 килограммов обогащенного урана", - цитирует телерадиокорпорация IRIBслова Зарифа.
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