https://news.day.az/world/1137589.html Крупное ДТП в Японии, много пострадавших
Крупное ДТП в Японии, много пострадавших
ДТП с участием туристического автобуса произошло в субботу в японской префектуре Нагано. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
Отмечается, что в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем по крайней мере 21 человек был госпитализирован, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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