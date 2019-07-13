ДТП с участием туристического автобуса произошло в субботу в японской префектуре Нагано. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Отмечается, что в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем по крайней мере 21 человек был госпитализирован, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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