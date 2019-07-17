В швейцарской деревне продают дома за один франк
Швейцарская деревня Монти Щага, расположенная на юге страны, объявила о продаже домов за символическую цену. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Предложение распространяется на обветшавшие каменные дома в кантоне Тичино, частично или почти полностью разрушенные. Муниципальные власти отмечают, что все постройки подключены к водопроводу. Недвижимость находится в горах рядом с озером Лаго-Маджоре. Деревня расположена неподалеку от итальянской границы, поэтому оттуда можно быстро добраться до Милана и озера Комо.
Дома продают за один швейцарский франк. Однако будущие владельцы обязаны отреставрировать здания.
Местные власти надеются, что подобная "распродажа" поможет вдохнуть жизнь в деревню. Они собираются предложить новым жителям вакансии рыбаков, фермеров, строителей и пекарей.
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