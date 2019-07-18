Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью Блумберг ТВ отверг идею того, что Тегеран ожидает ухода президента США Дональда Трампа после выборов в 2020 году и избрания нового президента, который может изменить позицию Вашингтона по ядерной сделке, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ни одно государство в здравом уме не будет проводить свою внешнюю политику на основании событий, которые оно не контролирует", - заявил Зариф.

При этом, по словам министра, он ожидает, что президент США Дональд Трамп может быть избран на второй срок. "Мы не знаем, что произойдет в 2020 году. Но вероятность того, что он все еще будет на своем посту, превышает 50%, так что нам будет необходимо иметь с ним дело еще шесть лет", - отметил Зариф.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

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