Президент США Дональд Трамп выразил в пятницу сомнения в целесообразности новой американской лунной программы. На встрече в Белом доме, посвященной 50-й годовщине первой высадки человека на Луну, американский лидер предположил, что, возможно, было бы правильнее сразу лететь на Марс и не тратить время на повторную высадку на спутник нашей планеты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Говорят, для того, чтобы долететь до Марса, сначала надо высадиться на Луну. А можно как-нибудь сразу туда долететь, без высадки на Луну? Есть такая возможность?" - задался вопросом Трамп, обращаясь к собравшимся, среди которых был глава NASA Джеймс Брайденстайн, вице-президент Майкл Пенс, участники полета на Луну 1969 года астронавты Майкл Коллинз и Эдвин (Базз) Олдрин, а также родственники астронавта Нила Армстронга, первым в истории человечества ступившего на поверхность спутника нашей планеты.

"Да", - сразу же ответил Коллинз, пилотировавший командный модуль корабля "Аполлон-11". Руководитель же NASA начал объяснять нынешнюю задумку, при которой Луна будет использоваться в качестве стартовой площадки для полета на Красную планету. "А вы что думаете?" - спросил Трамп у остальных. "Сразу на Марс", - вновь заявил Коллинз. "Вот и мне кажется, что сразу на Марс", - сказал президент. "Да и вообще, кто знает лучше, чем эти люди? - подчеркнул глава Белого дома, указывая на участников первого полета на Луну. - Они так долго этим занимаются".

"Нетерпеливые", - возразил пилот лунного модуля "Аполлон-11" Олдрин, имея в виду Трампа и Коллинза. Когда же президент обратился к нему самому с просьбой рассказать, что он думает по поводу нынешней космической программы, бывший астронавт неожиданно объявил, что разочарован успехами США. "Честно говоря, я немного разочарован тем, что происходит в последние 10-15 лет", - сказал он. По его словам, у американцев сейчас есть "лучшая в мире ракета и лучший космический корабль, но они не могут выйти на орбиту и это - большое для меня разочарование", - сказал Олдрин.

"Что скажете на это, Джим?" - обратился Трамп к Брайденстайну, который заверил, что NASA уже работает над решением этой проблемы. "Я хотел бы, чтобы вы прислушивались и к другой стороне, поскольку некоторые люди хотели бы сделать это иначе", - указал президент. Директор NASA согласился и обещал прислушаться.

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