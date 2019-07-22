Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у берегов Индонезии, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подземные толчки зафиксированы в 10.06 по времени UTC. Эпицентр располагался в 232 километрах к востоку от населенного пункта Амахай (провинция Малуку на юго-востоке страны). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!