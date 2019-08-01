Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Страны, выступившие с просьбой о расследовании, утверждают, что российская и сирийская авиация якобы наносят удары по больницам, подконтрольным ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь, согласно полномочиям, данным ему статьей 97 Устава ООН, принял решение об учреждении комиссии ООН по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-востоке Сирии с момента подписания Российской Федерацией и Турцией меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации от 17 сентября 2018 года", - говорится в распространенном в четверг заявлении секретариата ООН.

По его данным, "расследование изучит обстоятельства разрушения или нанесения ущерба объектам, которые были внесены в список деконфликтованных, и объектов, находящихся в ведении ООН".

"Комиссия изучит данные об этих инцидентах и доложит генеральному секретарю об итогах своей работы", - информировали в ООН.

Как отмечается в сообщении, дополнительная информация будет представлена, когда будут выбраны члены комиссии и она будет готова начать работу. Гутерриш также призвал "все страны сотрудничать с комиссией, как только она будет учреждена".

Дискуссия в Совбезе

Во вторник Совет Безопасности ООН провел заседание по гуманитарной ситуации в Сирии, главной темой которого стала антитеррористическая операция в Идлибе. Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок со ссылкой на спутниковые данные утверждал, что "более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и Российской Федерацией привели к бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе".

В ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал "секретариат ООН и специализированные агентства организации не спешить опубликовывать непроверенную информацию". Он подчеркнул, что "данные нужно дать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять". Дипломат назвал ложью утверждения о том, что Россия якобы "преднамеренно наносит удары по госпиталям" в сирийском Идлибе.

После встречи стало известно, что 10 стран Совета Безопасности обратились к генеральному секретарю с требованием учредить расследование инцидентов в Идлибе.

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