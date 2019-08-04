https://news.day.az/world/1144334.html В еще одном американском городе произошла стрельба, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО
В еще одном американском городе произошла стрельба, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО
11:29
Стрельба произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным местной газеты Dayton Daily News, в результате погибли, предположительно, семь человек.
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11:00
Новое сообщение о стрельбе поступило из американского города Дейтон в штате Огайо. Об этом cообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По предварительным данным, есть несколько раненых. На место выехали медики и полиция.
Подробности уточняются.
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