11:29

Стрельба произошла в ночь на воскресенье в городе Дейтон (штат Огайо), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным местной газеты Dayton Daily News, в результате погибли, предположительно, семь человек.

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11:00

Новое сообщение о стрельбе поступило из американского города Дейтон в штате Огайо. Об этом cообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По предварительным данным, есть несколько раненых. На место выехали медики и полиция.

Подробности уточняются.

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