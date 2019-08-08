Концерн Daimler предлагает клиентам Mercedes-Benz субсидию в размере 3000 евро для модернизации фильтров выхлопных газов. Получить деньги смогут владельцы штутгартских дизельных автомобилей, соответствующих стандарту Евро-5, то есть выпущенных в конце 2000-х, начале 2010-х годов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автопроизводитель был вынужден предложить денежную компенсацию владельцам после того, как немецкие муниципалитеты получили возможность запрещать эксплуатацию дизельных транспортных средств, не соответствующих нормам выброса. Субсидия будет доступна в тех землях, где владельцы старых дизелей могут столкнуться с законодательным запретом эксплуатации автомобилей.

Пока программа денежных компенсаций касается только машин с двигателями стандарта Евро-5, поскольку Mercedes-Benz одобрил пакет доработок для этих моторов. Не исключено, что в будущем "Даймлеру" придется заплатить за комплекты для других агрегатов на тяжелом топливе.

Cначала Mercedes-Benz отказывался дооснащать автомобили, попавшие в "группу риска", новыми фильтрами: производитель предлагал решить проблему с помощью обновления программного обеспечения двигателя и призывал клиентов покупать более экологичные машины. Однако инициативной группе владельцев удалось добиться программы модернизации за счет завода-изготовителя.

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