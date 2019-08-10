https://news.day.az/world/1146156.html Наводнения на юге Индии: число жертв возросло до 42 человек
Наводнения на юге Индии: число жертв возросло до 42 человек
В штате Керала на юге Индии в результате ливней и наводнений погибли не менее 42 человек. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Ранее сообщалось о 28 жертвах стихии.
Кроме того, из затронутых стихией регионов эвакуировали более 100 тысяч человек. В некоторых районах штата объявили наивысший уровень опасности, а занятия в местных школах отменили. Кроме того, из-за непогоды закрыли международный аэропорт Кочин.
Отметим, что по данным правительственного Метеорологического департамента Индии, ливни в штате не прекратятся еще как минимум четыре дня.
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