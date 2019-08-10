В штате Керала на юге Индии в результате ливней и наводнений погибли не менее 42 человек. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее сообщалось о 28 жертвах стихии.

Кроме того, из затронутых стихией регионов эвакуировали более 100 тысяч человек. В некоторых районах штата объявили наивысший уровень опасности, а занятия в местных школах отменили. Кроме того, из-за непогоды закрыли международный аэропорт Кочин.

Отметим, что по данным правительственного Метеорологического департамента Индии, ливни в штате не прекратятся еще как минимум четыре дня.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!