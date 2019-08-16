Командир аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus A321 рассказал в эфире телеканала "Россия-1" о своих действиях. По его словам, решение посадить лайнер прямо перед собой появилось после того, как отказал второй двигатель, передает Day.Az.



"Мощности двигателей не хватало для продолжения полета, даже для удерживания той высоты, которую мы к тому моменту заняли. Высота была незначительная. Первоначально появилось решение развернуться, посадить самолет, но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает <...> у меня появилось решение - сажать самолет только перед собой", - рассказал Дамир Юсупов.



Он отметил, что подготовка самолета к вылету прошла в штатном режиме.



"Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж", - сказал он.



Утром в четверг самолет Airbus А321, который следовал рейсом в Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.

На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При наборе высоты оба двигателя вышли из строя из-за столкновения со стаей птиц.

Экипаж решил посадить судно на кукурузном поле недалеко от аэропорта. Пассажиров эвакуировали, никто не погиб. За медицинской помощью обратилось 74 человека.

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