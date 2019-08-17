Полиция Гонконга оттеснила антиправительственных демонстрантов, которые собрались вблизи полицейского участка в районе Монкок, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее демонстранты закидали здание участка сырыми яйцами, собрались вдоль дорог и скандировали лозунги. Несколько десятков полицейских при помощи полицейских машин оттесняли протестующих, не позволяя им занимать проезжую часть.

Как передавал корреспондент РИА Новости, движение в районе было затруднено, многие магазины - закрыты.

К 21.00 по местному времени демонстранты уже разошлись, полицейские автомобили уехали. Ситуация возле здания полицейского участка спокойная, дополнительной охраны нет. Периодически полицейские обходят здание.

Ранее в субботу тысячи членов Союза профессиональных учителей Гонконга прошли маршем к резиденции главы администрации Кэрри Лэм. Вечером в парке Тамар участники пропекинской демонстрации на своем митинге призывали протестующих "прекратить насилие". По заявлению организаторов, в демонстрации приняли участие около 430 тысяч человек.

В Гонконге уже 11-ю неделю продолжаются массовые протесты. Демонстрации начались из-за поправок, которые в случае принятия позволят властям выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально протесты были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.



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