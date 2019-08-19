https://news.day.az/world/1148656.html Во Внуково задержали 20 млн насекомых
Во Внуково задержали 20 млн насекомых
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство "Москва".
Отмечается, что большая партия, прибывшая из Великобритании, содержала в себе более 20 млн жуков.
Уточняется, что на пункте ветеринарного контроля не было обнаружено необходимых ветеринарно-сопроводительных документов. Кроме того,не было найдено разрешения Россельхознадзора на ввоз подконтрольного груза.
Остановленный груз был отправлен обратно в Великобританию.
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