Один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен умер. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что Ларсен ушел из жизни в возрасте 71 года. Как известно, он является основателем мебельного ретейлера Jysk и группы компании Lars Larsen Group.

Отмечается, что состояние Ларсена оценивается в $4,4 млрд.

В 2019 году в мировом рейтинге миллиардеров Forbes он занимал 424-ю строчку.

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