https://news.day.az/world/1148670.html Скончался известный миллиардер
Скончался известный миллиардер
Один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен умер. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что Ларсен ушел из жизни в возрасте 71 года. Как известно, он является основателем мебельного ретейлера Jysk и группы компании Lars Larsen Group.
Отмечается, что состояние Ларсена оценивается в $4,4 млрд.
В 2019 году в мировом рейтинге миллиардеров Forbes он занимал 424-ю строчку.
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