Число эвакуированных из-за природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, сократилось вдвое, более 4,5 тысячам человек разрешили вернуться в свои дома. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила местная служба экстренной помощи в Twitter.

"Ввиду благоприятного развития ситуации с пожаром, управление по чрезвычайным ситуациям вчера поздно вечером разрешило возвращение более 4,5 тысячи эвакуированных. Количество людей, находящихся в приютах, сократилось вдвое", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь начавшегося в субботу природного пожара на острове Гран-Канария составляет 12 тысяч гектаров, а число эвакуированных приблизилось к 10 тысячам.

Во вторник утром глава Канарских островов Анхель Виктор Торрес написал в Twitter, что пожар на острове Гран-Канария "начал стихать и теряет потенциал".

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