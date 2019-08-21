Число погибших в результате взрыва во время празднования свадьбы на западе Кабула возросло до 80. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о 63 погибших и более 180 пострадавших.

Как заявил в среду представитель МВД Афганистана Насрат Рахими, от полученных ранений в больницах скончались 17 человек.

"Еще 17 человек скончались из-за полученных ранений, более 160 все еще получают медицинскую помощь в больницах или на дому", - приводит агентство слова Рахими.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших. За взрыв взяла на себя ответственность террористическая организация "Исламское государство".

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