Выход Великобритании из Евросоюза без ратифицированного договора об условиях этого процесса будет чрезвычайно негативным событием для глобальной экономики в контексте нынешней торговой напряжённости. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал журналистам источник в структурах ЕС.

"Что касается повестки G7, в контексте торговой напряженности Brexit без сделки был бы чрезвычайно негативным событием не только для Великобритании, но и для глобальной экономики", - сказал он.

Выход страны из союза официально не стоит на повестке дня саммита "Большой семёрки", который пройдет 24-26 августа во Франции, добавил источник.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября.

Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".

Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".

Нынешний, новый британский премьер Борис Джонсон намерен реализовать Brexit в конце октября "при любом сценарии".

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