Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг перед переговорами в Елисейском дворце с британским премьером Борисом Джонсоном заявил, что его страна готова к любым сценариям Brexit, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовимся ко всем сценариям выхода Великобритании из ЕС, в том числе и без соглашения", - сказал французский президент. "Надо уважать суверенный выбор британского народа и дать ему возможность реализоваться. Но я уверен, что будущее Великобритании тесно связано с Европой", - добавил он.

Президент подробно остановился на вопросе о "бэкстопе" - режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit. "Бэкстоп" является элементом, относительно которого было достигнуто соглашение в ходе переговоров, исходя из географических реалий Ирландии и политической ситуации прежних лет. Это важный элемент, который позволяет, с одной стороны, гарантировать стабильность в Ирландии, а с другой - целостность общего рынка. Нам надлежит продолжить продвижение к этим двум целям, они должны по-прежнему существовать", - сказал французский президент.

"Работа должна продолжаться в тех рамках, которые были достигнуты ранее", - добавил Макрон. Он напомнил при этом, что в переговорах "будет существовать и второй этап, касающийся будущих отношений с Великобританией".

Отвечая на вопрос относительно сделанного канцлером Германии в среду, после переговоров с Джонсоном заявления о возможности подвижек по данной проблеме в период 30 дней, Макрон сказал: "Это заявление соответствует духу тех обменов мнениями, которые состоялись у нас с канцлером ранее. То есть это означает, что нам действительно необходимо прояснить ситуацию в течение 30 дней".

"Мы не намерены сидеть все это время сложа руки. Это должен быть месяц полезной работы", - подчеркнул Макрон. Он отметил при этом, что, "если в течение 30 дней не будет найдено решение, соответствующее духу прежних переговоров, то это будет означать, что проблема носит более глубокий характер и должна решаться в рамках британской политики", - подчеркнул французский президент.

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