Американский миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох, один из членов влиятельного клана Кохов, умер в возрасте 79 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В июне 2018 года стало известно, что Кох по состоянию здоровья уходит с поста вице-президента промышленного конгломерата Koch Industries, а также прекращает участие во всех политических организациях. По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Коха превышало $58,7 млрд. Принадлежащий Кохам Koch Industries входит в число крупнейших частных компаний США и традиционно содействует республиканцам.

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