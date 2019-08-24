Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN, передает ТАСС.

По словам его источников, американский лидер "заявлял помощникам, что не понимает, зачем ему вообще быть на саммите G7". Он якобы подчеркивал, что считает это бесполезной тратой времени. Как констатирует телеканал, до конца весны текущего года в Белом доме не было ясности относительно того, намерен ли Трамп приехать на саммит.

Как отмечают источники, Трамп выражал недовольство в связи с тем, что на встрече будут обсуждать вопросы, касающиеся защиты окружающей среды, загрязнения океанов. Американский президент якобы хотел бы вместо этого посвятить время обсуждению мировой экономики, ситуации в США, а также работы его администрации. Помощники Трампа добивались того, чтобы на саммите больше внимания уделили экономическим вопросам.

По утверждению телеканала, Трамп упоминал, что не желает ехать на саммит, в разговорах с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также другими лидерами. Они призывали президента США не пропускать встречу в Биаррице.

Саммит Группы семи пройдет в Биаррице на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. В Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Президент Франции ранее заявлял о необходимости обсуждения на встрече лесных пожаров в Бразилии.

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