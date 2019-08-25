https://news.day.az/world/1150197.html Израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана
Израильские самолеты вторглись в воздушное пространство Ливана
Группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами после инцидента со сбитым израильским беспилотником в южном пригороде Бейрута, сообщил РИА Новости осведомленный источник в международном аэропорту Бейрута, передает Day.Az.
В ночь на воскресенье ливанское движение "Хезболла" сбило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута, по некоторым данным БПЛА был взорван, в результате чего одно из зданий шиитского движения получило повреждения.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре