Кения отгрузила на мировой рынок сырую нефть в первый раз в своей истории, войдя в группу стран - экспортеров нефти. Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это поворотный момент в истории Кении", - заявил президент страны Ухуру Кеньятта, выступая на торжественной церемонии в порту Момбаса в связи с отправкой первого танкера с кенийской нефтью. Президент также развернул национальный флаг на борту танкера, который взял на борт 200 тыс. баррелей нефти.

Первая партия кенийской нефти куплена на международном аукционе китайской компанией за $12 млн, она направляется на переработку в Малайзию.

Нефть была обнаружена в Кении в 2012 году. Первое из найденных месторождений находится на западе страны в долине Локичар. Его запасы оцениваются в 560 млн баррелей извлекаемой нефти. Сейчас страна производит 80 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.

Между тем новейшие геологические исследования показывают, что Локичар может быть частью огромной нефтяной провинции, которая расположена на протяжении всей Большой рифтовой долины - континентального хребта, пресекающего Кению с севера на юг.

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