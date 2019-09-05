Жительница Уэльса организовала фальшивую свадьбу, чтобы предложить влюбленному в нее мужчине пожениться. Об этом сообщает газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Алиша Пилава (Aleasha Pilawa) подговорила своих женатых друзей Кевина и Хайди провести церемонию обновления клятв, на которой присутствовал их шафер Пол Шопрони (Paul Schoproni). Все гости на свадьбе знали о секретном плане женщины.

Торжество проходило 31 августа в валлийском городе Баргойд. На записи видно, как Пилава в свадебном платье выходит к гостям и исполняет песню It Should've Been Me ("Это должен был быть я"). Шопрони смотрит на нее в восхищении и улыбается. Наконец женщина подходит к нему, встает на одно колено и спрашивает: "Возьмешь меня в жены?"

Удивленный Шопрони шутливо ответил "нет" и отбежал в сторону, но в считанные секунды вернулся к Пилаве и поцеловал ее. "Последние пару лет он делал мне предложение по 30 раз на день, - признается валлийка. - Я была в браке дважды, мне просто не хотелось проходить через все это снова".

Пилава рассказала, как однажды Шопрони поджидал ее возле дома с плакатом: "Ты выйдешь за меня замуж?" В результате она решилась на третий брак и придумала для своего настойчивого возлюбленного сюрприз. "Сначала я решил, что все это шутка, - говорит он. - Я посмотрел это видео уже раз сто, и все равно не могу поверить". Теперь пара планирует свадьбу и медовый месяц.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!