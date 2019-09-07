https://news.day.az/world/1154000.html В Южной Корее женщина погибла из-за тайфуна
Авиакомпании были вынуждены отменить 270 рейсов, из них 150 международные.
В Южной Корее женщина погибла из-за тайфуна
Из-за тайфуна Линлин, обрушившегося на Южную Корею, погибла женщина, нарушено движение транспорта - отменено почти 300 авиарейсов. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Ренхап.
Женщину в курортном городе Порён сбил с ног порыв ветра со скоростью до 39 метров в секунду.
Авиакомпании были вынуждены отменить 270 рейсов, из них 150 международные.
Как ожидается, к вечеру тайфун достигнет Северной Кореи.
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