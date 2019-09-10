Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в канадской провинции Новая Шотландия в понедельник, 9 сентября. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на Питера МакГилла (Peter MacGill) - президента галереи Пэйс-МакГилл в Нью-Йорке, где были представлены работы Франка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фотограф скончался в возрасте 94 лет. Причина смерти не уточняется.

Франк был одним из самых авторитетных и влиятельных фотографов-документалистов XX века. Он родился в Швейцарии, однако в 1947 году эмигрировал в Соединенные Штаты.

Франк был автором снимков для журналов Harper"s Bazaar, Life, Vogue, однако наибольшую известность ему принесла книга фотографий The Americans с предисловием писателя Джека Керуака. В ней он исследовал провинциальную жизнь США. Кроме того, Франк стал режиссером таких фильмов как "Мне и моему брату", "Сахарная гора".

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