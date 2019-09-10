Назван сменщик Болтона
Исполняющим обязанности советника президента США по национальной безопасности после отставки Джона Болтона станет Чарли Каппермен.
Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
До этого Каппермен был заместителем советника. В Белом доме добавили, что приоритеты Болтона не соответствовали позиции президента США Дональда Трампа.
Известно, что Каппермен работал с президентом Рональдом Рейганом в конце 80-х годов как личный советник по обороне и внешнеполитическим вопросам.
Ранее 10 сентября Трамп уволил Джона Болтона с поста своего советника по национальной безопасности. В свою очередь, Болтон сообщил в Twitter, что вечером 9 сентября обсуждал с Трампом свою отставку, на что тот ответил: "Давай поговорим об этом завтра".
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