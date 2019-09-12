Россиянина Хабиба Нурмагомедова, победившего в Абу-Даби на UFC 242 в бою с американцем Дастином Пуарье, в родном Дагестане встретили лезгинкой.

"Эта победа стала 28-й в карьере нашего бойца, при этом он не потерпел ни одного поражения. В Дагестане Хабиба не было 100 дней. Торжественный прием прошел под зажигательные танцы", - написал председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

На частном самолете боец смешанных единоборств (MMA) приземлился в аэропорту Махачкалы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, бой прошел 7 сентября. В третьем раунде удушающим приемом россиянин заставил американца отказаться продолжать бой.

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