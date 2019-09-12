https://news.day.az/world/1155356.html Взрывы прогремели на складе боеприпасов на Кипре - ВИДЕО
Взрывы прогремели на складе боеприпасов на Кипре - ВИДЕО
В Сети появилось видео с места серии взрывов, произошедших на складе боеприпасов на севере Кипра. На кадрах запечатлен момент происшествия.
В результате инцидента пострадал один человек, передает Reuters.
По предварительным данным, причиной взрывов стал пожар на военной базе, где располагается склад, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В настоящий момент территория склада оцеплена.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре