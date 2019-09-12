В Сети появилось видео с места серии взрывов, произошедших на складе боеприпасов на севере Кипра. На кадрах запечатлен момент происшествия.

В результате инцидента пострадал один человек, передает Reuters.

По предварительным данным, причиной взрывов стал пожар на военной базе, где располагается склад, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В настоящий момент территория склада оцеплена.

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