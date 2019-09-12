Жительница британского города Йорк Кира Мелдрам (Kiera Meldrum) родила ребенка после того, как врачи 14 раз советовали ей прервать беременность. Ее историей поделилось издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

20-летняя мать признается, что доктора просили ее сделать аборт с 21 недели беременности, когда ее ребенку диагностировали асцит, или брюшную водянку, с помощью УЗИ. Однако британка наотрез отказывалась прервать беременность, так как до этого пережила несколько выкидышей за два года.

Каждую неделю Мелдрам приходила на обследование, и каждый раз доктора направляли ее на аборт. Из-за большого количества околоплодной жидкости ее живот сильно раздулся и болел, но она отказывалась от всех процедур, которые ей предлагали врачи, так как существовал риск повредить плод.

Она родила на 34 неделе беременности, а ее дочь Лилли-Роуз (Lillee-Rose) сразу после появления на свет направили на экстренную операцию по восстановлению разорванного аномальным количеством жидкости кишечника. За первые восемь недель жизни девочке пришлось пережить несколько хирургических вмешательств, но в итоге врачи объявили ее здоровой и выписали домой.

Сейчас Лилли-Роуз шесть месяцев и, хотя у нее очень чувствительная пищеварительная система, доктора не ожидают, что у нее возникнут серьезные проблемы с кишечником.

"Я отказывалась избавиться от Лилли-Роуз каждый раз, когда меня об этом просили, и я счастлива, что послушала свое сердце, а не докторов", - заявила молодая мать.

Доктор Келли Коэн (Kelly Cohen) отметила, что девочка страдала от редчайшего родового дефекта - атрезии тонкой кишки, осложненной асцитом. По словам Коэн, подобное сочетание заболеваний встречается у одного-трех новорожденного из десяти тысяч.

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