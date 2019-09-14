https://news.day.az/world/1156186.html Опубликованы кадры с места тяжелого ДТП с автобусом в России - ВИДЕО
Столкновение было лобовым. На кадрах видно, что от удара автобус отскочил в кювет.
Опубликованы кадры с места тяжелого ДТП с автобусом в России - ВИДЕО
Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой, передает Day.Az.
Столкновение было лобовым. На кадрах видно, что от удара автобус отскочил в кювет.
Данные о количестве погибших разнятся. В МЧС рассказали о семи жертвах аварии, в региональном минздраве - девяти. Всего в автобусе находилось тридцать человек. В результате аварии также пострадали более двадцати пассажиров.
По версии ГИБДД, виновником ДТП мог стать водитель грузовика, выехавший на встречную полосу.
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