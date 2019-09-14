Телеканал РЕН опубликовал видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой, передает Day.Az.

Столкновение было лобовым. На кадрах видно, что от удара автобус отскочил в кювет.

Данные о количестве погибших разнятся. В МЧС рассказали о семи жертвах аварии, в региональном минздраве - девяти. Всего в автобусе находилось тридцать человек. В результате аварии также пострадали более двадцати пассажиров.

По версии ГИБДД, виновником ДТП мог стать водитель грузовика, выехавший на встречную полосу.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!