Вдова экс-президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, ушедшего из жизни в июле, скончалась в воскресенье в возрасте 83 лет. Об этом сообщил ее сын, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Скончалась моя мать - Шазлия, вдова покойного президента (Туниса - ред.) Мухаммеда Аль-Баджи Гаида ас-Себси", - написал Хафез Гаид ас-Себси в Facebook.

Тунисская радиостанция Mosaique FM сообщает со ссылкой на источники, что Шазлия Гаид ас-Себси скончалась в воскресенье утром в военном госпитале в столице Туниса, в который она была доставлена в субботу вечером из-за недомогания.

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался 25 июля в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно госпитализировался в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.



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