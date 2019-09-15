В городе Чобанбей на севере Сирии, расположенном на границе с Турцией, совершен теракт, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, жертвами нападения стали 12 мирных жителей, множество получили ранения.

Как сообщается, заминированный автомобиль взлетел на воздух у местной больницы. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.

В результате инцидента зданию больницы нанесен ущерб. Ожидается, что число жертв может возрасти.

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