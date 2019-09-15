https://news.day.az/world/1156443.html Теракт на турецкой границе: много погибших
Теракт на турецкой границе: много погибших
В городе Чобанбей на севере Сирии, расположенном на границе с Турцией, совершен теракт, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, жертвами нападения стали 12 мирных жителей, множество получили ранения.
Как сообщается, заминированный автомобиль взлетел на воздух у местной больницы. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы.
В результате инцидента зданию больницы нанесен ущерб. Ожидается, что число жертв может возрасти.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре