США не готовы к "опосредованной и гибридной" войне с Россией и планируют в связи с этим изменить планы по модернизации оборонного и других ведомств. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы Пентагона Марка Эспера.

Министр выразил мнение, что в последние годы Москва продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне". В пример он привел события на Украине и в Крыму, однако не пояснил, что именно имеет ввиду.

Гибридные войны - это тип войн, за непосредственными участниками которых стоят более крупные игроки, пример - войны в Корее и Вьетнаме.

По словам Эспера, Россия не может противостоять США в обычном военном конфликте, поэтому она ищет другие способы, чтобы "бросить вызов" Соединенным Штатам.

При этом он отметил, что Вашингон не готов к таким боевым действиям.

"Потому мы сейчас изучаем, как готовятся наши планы по ведению кампаний на разных театрах (боевых действий), мы пытаемся выйти на уровень стратегического соперничества ниже этого уровня", - заявил Эспер.

По словам министра, конфликты в серой зоне для США являются испытанием.

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