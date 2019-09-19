США не готовы к гибридной войне с Россией - сенсационное заявление из Пентагона
США не готовы к "опосредованной и гибридной" войне с Россией и планируют в связи с этим изменить планы по модернизации оборонного и других ведомств. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы Пентагона Марка Эспера.
Министр выразил мнение, что в последние годы Москва продемонстрировала ведение "опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в серой зоне". В пример он привел события на Украине и в Крыму, однако не пояснил, что именно имеет ввиду.
Гибридные войны - это тип войн, за непосредственными участниками которых стоят более крупные игроки, пример - войны в Корее и Вьетнаме.
По словам Эспера, Россия не может противостоять США в обычном военном конфликте, поэтому она ищет другие способы, чтобы "бросить вызов" Соединенным Штатам.
При этом он отметил, что Вашингон не готов к таким боевым действиям.
"Потому мы сейчас изучаем, как готовятся наши планы по ведению кампаний на разных театрах (боевых действий), мы пытаемся выйти на уровень стратегического соперничества ниже этого уровня", - заявил Эспер.
По словам министра, конфликты в серой зоне для США являются испытанием.
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