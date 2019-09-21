Почти половина штатов США подала в суд на администрацию Дональда Трампа, которая решила лишить Калифорнию права самостоятельно устанавливать стандарты парниковых выбросов и выхлопов автомобилей, сообщил в Twitter губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Калифорния подает в суд на администрацию Трампа, которая отозвала наши возможности ограничивать загрязнение воздуха автомобилями и устанавливать собственные стандарты выхлопов автомобилей. Последние действия Трампа вредят качеству нашего воздуха, вредят нашему здоровью и экономике. Увидимся с ним в суде", - заявил Ньюсом.

В иске участвуют 23 штата, столичный округ Колумбия, а также города Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

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