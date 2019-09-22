Сеть ресторанов американской корпорации McDonald's в Швеции решила помочь пчеловодству и установить пчелиные отели в некоторых своих заведениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, новая кампания по защите пчел была начата в McDonald's совместно с крупной рекламной компанией JC Decaux.

Первый пчелиный отель был создан на задней стороне рекламного щита в коммуне Ярфалла, что примерно в 20 минутах езды от центра Стокгольма. Здесь были установлены шесть больших постоянных деревянных гостиниц для пчел на знаке с отверстиями, просверленными в словах "Всегда открыт".

В связи с новым проектом компания McDonald's выступила с публичным обращением, в котором отмечается, что без опыления пчелами треть пищи, которую едят люди, оказалась бы под угрозой. Тем не менее в компании отмечают, что пчелиная популяция находится под угрозой, "по крайней мере 30 процентов популяции диких пчел в Швеции находится в опасности, большая проблема в том, что им не хватает мест для жизни. Более трети из 274 видов пчел в Швеции сокращаются или, как ожидается, сократятся без вмешательства", отмечают в сети ресторанов быстрого питания.

Виновником смерти пчел в значительной степени являются изменения в сельскохозяйственной практике и рост урбанизации, угрожающий их естественной среде обитания. Однако, хорошая новость заключается в том, что большинство пчел могут адаптироваться к городской среде обитания, например, к так называемым пчелиным отелям.

Компания надеется увеличить количество пчелиных отелей весной 2020 года. А недавно компания представила McHive, полнофункциональный пчелиный улей внутри "самого маленького в мире McDonald's", фактически функционального улья.

Отметим, что сеть быстрого питания также сделала ставку на другие экологически ориентированные инициативы в королевстве: в 55 точках McDonald's по всей Швеции есть зарядные станции для электронных автомобилей.

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