Гражданин России погиб, упав с балкона четвертого этажа в отеле города Паттайя в Таиланде. Об этом сообщает портал Pattaya People, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщение об инциденте поступило в службу спасения рано утром в воскресенье, 22 сентября. Прибывшие на место спасатели и полицейские обнаружили тело мужчины, лежащее на земле. Отмечается, что пострадавший получил множественные переломы конечностей и травму головы, несовместимую с жизнью.

По данным портала, погибшим оказался 35-летний россиянин Алексей Заболоцких. Он проживал на четвертом этаже отеля и приехал в Паттайю заниматься боксом. Накануне гибели мужчина выпивал в номере со своими друзьями. "Под утро он вышел на балкон, и неожиданно раздался глухой звук, как будто упало что-то тяжелое. Напуганные друзья, а также сотрудники отеля вышли посмотреть и обнаружили выпавшего россиянина", - говорится в сообщении Pattaya People.

Сейчас правоохранительные органы Таиланда устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины.

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