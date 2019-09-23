https://news.day.az/world/1158778.html Тайфун в Южной Корее, пострадали десятки человек
Тайфун в Южной Корее, пострадали десятки человек
Около 30 человек пострадали в Южной Корее из-за тайфуна "Тапа", 17-го по счету в этом году. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ренхап.
По данным агентства, среди пострадавших трое полицейских и пожарный. Наибольший ущерб был нанесен южным регионам страны: там затоплены свыше 60 дорог. Из-за тайфуна в стране было нарушено авиасообщение, сбои также произошли в движении поездов по более 40 направлениям, закрыты национальные парки.
Сообщается, что по всей стране сейчас ведутся восстановительные работы.
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