Около 30 человек пострадали в Южной Корее из-за тайфуна "Тапа", 17-го по счету в этом году. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ренхап.

По данным агентства, среди пострадавших трое полицейских и пожарный. Наибольший ущерб был нанесен южным регионам страны: там затоплены свыше 60 дорог. Из-за тайфуна в стране было нарушено авиасообщение, сбои также произошли в движении поездов по более 40 направлениям, закрыты национальные парки.

Сообщается, что по всей стране сейчас ведутся восстановительные работы.

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