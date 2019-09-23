Пыльная буря окутала южные и центральные районы Таджикистана. По прогнозам метеорологов, она продержится до среды, 25 сентября, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на fergana.agency, передает Day.Az.

Видимость на дорогах составляет 200−700 метров. Врачи говорят об опасности пыльных бурь для аллергиков, астматиков, людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Медики рекомендуют в эти дни пользоваться медицинскими масками, чаще промывать нос соляным раствором.

Как пишут источники, виноват в загрязнении воздуха в Таджикистане "афганец". Это сильный юго-западный ветер, который дует от нескольких часов до нескольких суток вверх по долинам рек Амударья, Сырдарья, Вахша и сопровождается пыльной бурей и нередко грозой. В Афганистане его называют "черная буря".

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