https://news.day.az/world/1159199.html У берегов Пуэрто-Рико произошло мощное землетрясение
У берегов Пуэрто-Рико произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Пуэрто-Рико. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 03.23 по времени UTC.
Эпицентр располагался в 79 километрах от города Сан-Антонио. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами отсутствует.
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