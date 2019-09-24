Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Пуэрто-Рико. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 03.23 по времени UTC.

Эпицентр располагался в 79 километрах от города Сан-Антонио. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами отсутствует.

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